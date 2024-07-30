Москва, 30 июля, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Этим летом россияне стали чаще совершать поездки по туристическим маршрутам, охватывающим древние города страны. Число посетителей городов Золотого кольца выросло на 22% в сравнении с июнем 2023 года, а Серебряного ожерелья — на 20%. Лидером роста по числу поездок стал Суздаль, который в этом году празднует 1000-летие со дня основания, следует из данных совместной аналитики «МегаФона» и корпорации «Туризм.РФ».

Фотобанк Russia. Travel Спасо-Евфимиев мужской монастырь в Суздале

Маршрут Золотого кольца привлекает туристов уникальными памятниками истории и культуры Северо-Восточной Руси. Традиционно в него входят восемь городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.

Больше всего туристов в июне посетило Владимир, популярность которого в сравнении с прошлым летом выросла почти на 30%. В топ-3 городов Золотого кольца по турпотоку также вошли Сергиев Посад (+23%) и Ярославль (+19%).

Наиболее высокие темпы роста демонстрирует Суздаль: количество туристов, посетивших этот город в июне, увеличилось на 53%. Это также самый популярный малый туристический город страны. Основной прирост в городах Золотого кольца происходит за счет гостей из столицы. Поток москвичей в Суздаль вырос на 48% по сравнению с прошлым годом, а в Ростов Великий — на 26%.

Вместе с туристическим потоком растет и потребление интернет-трафика в этих городах. В июне 2024 года туристы Золотого кольца потратили на 83% больше гигабайт, чем годом ранее. Между тем голосовой трафик вырос на 9%, а самым «говорящим» городом стал Иваново: на него приходится 23% от всего голосового трафика туристов этого маршрута.

Другим популярным туристическим маршрутом стало Серебряное ожерелье, объединяющее 11 регионов Северо-Запада России. Он охватывает исторические города и населенные пункты, в которых сохранились культурные и природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. За исключением Санкт-Петербурга, больше всего туристов среди городов Серебряного ожерелья привлекли Калининград (+26% год к году), Вологда (+19%) и Великий Новгород (+11%).

Увеличение туристического трафика в Калининграде происходит за счет роста популярности города в целом по стране, прирост турпотока из Москвы здесь составил всего 7%. Для сравнения, в июне 2024 года в Калининград приехало в два раза больше жителей Казани, чем ранее, а трафик гостей из Ставрополья увеличился на 83% по сравнению с июнем прошлого года.

Интернет-трафик со стороны туристов в городах Серебряного ожерелья в сравнении с прошлым летом вырос на 95%, а голосовой — на 20%. По обоим показателям среди городов данного маршрута лидирует Калининград.

На посещаемость точек притяжения Серебряного ожерелья сильно влияют погодные условия и климат. Лучшее время для путешествий по этому маршруту — летние месяцы, пик посещений приходится на август, в ноябре количество туристов сокращается на 28% по сравнению с августом, а в декабре — на 26%.