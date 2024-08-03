Винница, Украина, 3 августа, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Замглавы администрации Винницкой области Украины Наталья Заболотная сообщила 3 августа о повреждении объекта инфраструктура в регионе.

Иван Шилов ИА Регнум

«В области есть попадание в объект инфраструктуры. Подразделения ГСЧС работают на месте», — написала она на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Заболотная не уточнила, о каком именно объекте идёт речь. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

В ночь на 3 августа, согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявляли в Одесской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. После этого мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе.

В Министерстве обороны России неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удар исключительно по военным и используемым в военных целях объектам. Президент России Владимир Путин отмечал, что Вооружённые силы России наносят удары по объектам энергетики на Украине в качестве ответа на обстрелы со стороны ВСУ. Глава государства уточнил, что до этого Москва воздерживалась от такого ответа в зимний период.