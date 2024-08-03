Из-под завалов в Нижнем Тагиле спасли 16 человек, доложил Куйвашев Путину
Куйвашев доложил Путину о спасении 16 человек из-под завалов в Нижнем Тагиле
Москва, 3 августа, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту Владимиру Путину, что из-под завалов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле удалось спасти 16 человек, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Куйвашев также доложил, что пострадавшим оказывается вся нужная им помощь, а все необходимые средства выделены, сообщил также Песков.
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