Москва, 3 августа, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту Владимиру Путину, что из-под завалов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле удалось спасти 16 человек, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Куйвашев также доложил, что пострадавшим оказывается вся нужная им помощь, а все необходимые средства выделены, сообщил также Песков.

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