Париж, 3 августа, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Игрок сборной Аргентины по футболу Николас Отаменди заявил, что в потасовке после матча четвертьфинала Олимпийских игр виноваты игроки сборной Франции, передаёт Mundo Albiceleste.

TASS/AP Photo/Rebecca Blackwell

«Я очень зол из-за того, что французские футболисты пошли туда, где находились члены наших семей. Они хотели отпраздновать это событие прямо у них на глазах», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, матч Франции и Аргентины в рамках четвертьфинала олимпийского футбольного турнира завершился дракой. Игра прошла 2 августа в Бордо и завершилась со счётом 1:0 в пользу французов.

Между несколькими игроками обеих команд в конце встречи завязалась потасовка на поле.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские и белорусские спортсмены не смогли принять участие в параде спортсменов на церемонии открытия и в самих Играх в качестве официальных представителей своих стран.