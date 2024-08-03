Футболист сборной Аргентины рассказал о потасовке с французами на Олимпиаде
Футболисты Аргентины и Франции подрались после матча на Олимпиаде
Париж, 3 августа, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Игрок сборной Аргентины по футболу Николас Отаменди заявил, что в потасовке после матча четвертьфинала Олимпийских игр виноваты игроки сборной Франции, передаёт Mundo Albiceleste.
«Я очень зол из-за того, что французские футболисты пошли туда, где находились члены наших семей. Они хотели отпраздновать это событие прямо у них на глазах», — сказал он.
Как передавало ИА Регнум, матч Франции и Аргентины в рамках четвертьфинала олимпийского футбольного турнира завершился дракой. Игра прошла 2 августа в Бордо и завершилась со счётом 1:0 в пользу французов.
Между несколькими игроками обеих команд в конце встречи завязалась потасовка на поле.
Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские и белорусские спортсмены не смогли принять участие в параде спортсменов на церемонии открытия и в самих Играх в качестве официальных представителей своих стран.