Бордо, Франция, 3 августа, 2024, 03:22 — ИА Регнум. Матч Франции и Аргентины в рамках ¼ финала олимпийского футбольного турнира завершился дракой.

sports.ru Потасовка команд Франции и Аргентины после матча ОИ-2024

Игра прошла 2 августа в Бордо и завершилась со счётом 1:0 в пользу французов. Автором единственного гола стал Жан-Филипп Матета.

Между несколькими игроками обеих команд в конце встречи завязалась потасовка на поле. Часть футболистов продолжили выяснять отношения в подтрибунном помещении.

Как сообщало ИА Регнум, на Олимпийских играх во Франции ещё до церемонии открытия 26 июля произошло несколько ограблений. Так, неизвестные обокрали олимпийскую команду Австралии по велоспорту и футболиста сборной Аргентины Тьяго Альмаду.

Спортсмены — участники ОИ-2024 пожаловались на нехватку еды в главном ресторане Олимпийской деревни. По информации французского издания L’Equipe, отмечалась нехватка даже самых простых продуктов питания.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские и белорусские спортсмены не смогли принять участие в параде спортсменов на церемонии открытия и в самих Играх в качестве официальных представителей своих стран.