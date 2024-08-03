Донецк, 3 августа, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Юг» в ходе спецоперации успешно отразили контратаку 5-й штурмовой бригады украинских боевиков. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

ИА Регнум Ситуация на фронте, СВО

По словам офицера, российские бойцы в результате активных боевых действий заняли более выгодные рубежи и позиции и ликвидировали живую силу и технику 28-й, 54-й механизированных бригад противника в районах Переездного, Верхнекаменского и Константиновки Донецкой Народной Республики.

Астафьев уточнил, что ранеными и убитыми ВСУ потеряли до 420 военных.

Артиллерией и барражирующими боеприпасами разбиты бронетранспортёр, два автомобиля, станция контрбатарейной борьбы и два полевых склада боеприпасов.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155-мм буксируемая гаубица FH-70, гаубица М777, четыре 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия М119, 105-мм гаубица и пушка «Рапира».

Как сообщало ИА Регнум, в зоне спецоперации расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» поразил боевые и разведывательные беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) и оперативно-тактическую ракету ATACMS американского производства.

По всей линии фронта за неделю украинские войска потеряли до 13 570 бойцов.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) 2 августа в эфире телемарафона предупредил, что ВСУ могут ударить по Крымскому мосту в ближайшее время.