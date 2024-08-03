Москва, 3 августа, 2024, 05:56 — ИА Регнум. В зоне спецоперации расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» поразил боевые и разведывательные беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) и оперативно-тактическую ракету ATACMS американского производства. Об этом 3 августа сообщило Министерство обороны РФ.

РИА Новости

В ведомстве уточнили, что бойцы для выполнения поставленной задачи заняли огневую позицию и обнаружили при помощи радиолокационной станции приближающиеся боевые и разведывательные дроны ВСУ. После этого экипаж выпустил ракеты на уничтожение целей противника.

Боевое дежурство расчёты несут ежедневно в любую погоду, подчеркнули в Минобороны. ЗРК «Бук-М3» эффективно истребляет дроны, поражает снаряды тактических ракетных комплексов «Точка-У», ракеты американской реактивной системы залпового огня HIMARS и другие снаряды.

Как передавало ИА Регнум, в период с 27 июля по 2 августа подразделения группировки российских войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трёх механизированных и штурмовой бригад ВСУ, трёх бригад теробороны, а также нацформированию «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, были отражены 12 контратак украинских штурмовиков.

По всей линии фронта за неделю украинские войска потеряли до 13 570 бойцов.