* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 3 августа, 2024, 06:54 — ИА Регнум. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) 2 августа в эфире телемарафона предупредил, что ВСУ могут ударить по Крымскому мосту в ближайшее время.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Отвечая на вопрос о разрушении Крымского моста, Буданов сказал, что «шансы есть».

«Все работают и над дальними ударами, и над этим. Это всё нуждается, скажем так, в комплексном решении», — цитирует укронациста издание «Страна. ua».

Как сообщало ИА Регнум, на Крымском мосту утром 3 августа было временно перекрыто движение автотранспорта.

ВСУ не оставят попыток разрушить Крымский мост, так как он имеет символическое значение для России, заявил Буданов в интервью изданию New Voice of Ukraine.

Глава киевского режима Владимир Зеленский озвучил новые планы по подготовке контрнаступления ВСУ. Он заявил, что украинские военные будут пытаться разрушить Крымский мост, а также бить по «военным целям» — российской инфраструктуре. Позднее газета The Sun указала, что Киев попытается уничтожить Крымский мост к середине июля текущего года.

В июле Кирилл Буданов заявил, что киевский режим организовывал попытки покушения на президента РФ Владимира Путина, которые оказались неудачными.