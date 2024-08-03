Шеф Пентагона отменил сделку с организаторами терактов 11 сентября
NYT: Остин отменил достигнутое соглашение с организаторами терактов 11 сентября
Вашингтон, 3 августа, 2024, 04:34 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин 2 августа отменил соглашение о признании вины, достигнутое ранее с обвиняемым организатором атак 11 сентября 2001 года и двумя предполагаемыми сообщниками. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на распоряжение шефа Пентагона.
«Я отменяю три досудебных соглашения, подписанных 31 июля 2024 года», — указал в документе Остин.
Также в письме на имя уполномоченной по созыву военных комиссий Сьюзан Эскалье он отметил, что лишил её полномочий по данному делу и оставил ответственность за принятие решений за собой.
Как сообщало ИА Регнум, 31 июля Пентагон проинформировал о заключении досудебного соглашения с тремя обвиняемыми в подготовке терактов 11 сентября. Отмечалось, что Халид Шейх Мохаммад, Уалид Мухаммед Сали Мубарак и Мустафа Ахмед Адам согласились признать вину во всех вменяемых им преступлениях, включая убийство почти 3 тыс. человек, в обмен на отмену возможной за данное преступление смертной казни. Мужчины на протяжении нескольких лет содержались на базе ВМС США в Гуантанамо на Кубе.
11 сентября 2001 года в США террористы захватили четыре пассажирских самолёта. Два из них они направили в Нью-Йорк, на башни Всемирного торгового центра. Общее количество идентифицированных жертв терактов превысило 1600 человек. Ещё более 1,1 тыс. погибших остаются неопознанными.