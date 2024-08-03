Вашингтон, 3 августа, 2024, 04:34 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин 2 августа отменил соглашение о признании вины, достигнутое ранее с обвиняемым организатором атак 11 сентября 2001 года и двумя предполагаемыми сообщниками. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на распоряжение шефа Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

«Я отменяю три досудебных соглашения, подписанных 31 июля 2024 года», — указал в документе Остин.

Также в письме на имя уполномоченной по созыву военных комиссий Сьюзан Эскалье он отметил, что лишил её полномочий по данному делу и оставил ответственность за принятие решений за собой.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля Пентагон проинформировал о заключении досудебного соглашения с тремя обвиняемыми в подготовке терактов 11 сентября. Отмечалось, что Халид Шейх Мохаммад, Уалид Мухаммед Сали Мубарак и Мустафа Ахмед Адам согласились признать вину во всех вменяемых им преступлениях, включая убийство почти 3 тыс. человек, в обмен на отмену возможной за данное преступление смертной казни. Мужчины на протяжении нескольких лет содержались на базе ВМС США в Гуантанамо на Кубе.

11 сентября 2001 года в США террористы захватили четыре пассажирских самолёта. Два из них они направили в Нью-Йорк, на башни Всемирного торгового центра. Общее количество идентифицированных жертв терактов превысило 1600 человек. Ещё более 1,1 тыс. погибших остаются неопознанными.