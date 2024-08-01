Вашингтон, 1 августа, 2024, 03:39 — ИА Регнум. С тремя мужчинами, обвиняемыми в подготовке терактов 11 сентября 2001 года, заключили досудебное соглашение. Об этом сообщило министерство обороны США.

Cliff Теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке

«Досудебное соглашение предложено по делу Халида Шейха Мохаммада, Уалида Мухаммеда Сали Мубарака и Мустафы Ахмеда Адама», — уточнили в Пентагоне.

Обнародовать детали достигнутого соглашения не планируют. Известно, что трое обвиняемых согласились признать вину во всех вменяемых им преступлениях, включая убийство 2976 человек, в обмен на отмену возможной за данное преступление смертной казни.

Мужчины на протяжении нескольких лет содержались на базе ВМС США в Гуантанамо на Кубе.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября 2001 года в США террористы захватили четыре пассажирских самолёта. Два из них они направили в Нью-Йорк на башни Всемирного торгового центра. Общее количество идентифицированных жертв терактов превысило 1600 человек. Ещё более 1,1 тыс. погибших остаются неопознанными.

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News выразил готовность рассекретить документы по убийству в 1963 году американского лидера Джона Кеннеди и терактам 11 сентября 2001 года. Относительно событий в Нью-Йорке есть несколько неофициальных версий. Согласно одной из них, обрушение башен Всемирного торгового центра случилось не в результате пожара, вызванного столкновением самолётов с башнями, а из-за подрыва взрывчатых веществ, установленных в здании заранее.