Владикавказ, 3 августа, 2024, 00:02 — ИА Регнум. Международное общественное движение «Высший совет осетин» обратилось с заявлением в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с требованием привлечь к ответственности дизайнера Артемия Лебедева «за оскорбление чувств пострадавших в бесланской трагедии» и лишить его государственных наград.

Алексей Никольский/РИА Новости Артемий Лебедев

Совет осетин обратил внимание на интервью Лебедева журналисту Юрию Дудю (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), опубликованное 1 августа на YouTube, в ходе которого дизайнер высказался о деятельности ассоциации «Матери Беслана» и других общественных организаций, возникших после теракта. По словам Лебедева, все они якобы «спекулируют на трагедии», считая произошедшее до сих пор актуальным.

На интервью также отреагировал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. В Telegram-канале он назвал такие рассуждения глумлением над памятью замученных в Беслане детей.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года Артемий Лебедев на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Грозном принёс извинения за все свои слова, которые могли его обидеть.

В ноябре 2022 года блогер и дизайнер признался, что в современных российских телешоу отсутствует какой-либо смысл, поэтому они призваны выращивать «поколение дебилов». В качестве положительного примера Лебедев приводил британский телеканал.