Грозный, 6 октября, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Дизайнер Артемий Лебедев сообщил 6 октября, что, встретившись с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Грозном, извинился за все свои слова, которые могли его обидеть.

«Оказывается, его помощники и пресс-секретари присылают ему все, на что можно обидеться, но не присылают то, чем можно гордиться», — написал дизайнер в Telegram-канале.

Лебедев сообщил, что приехал в Грозный получить диплом за второе место в открытом международном конкурсе на мастер-план этого города. Он подчеркнул, что всегда уважал Кадырова и часто хвалил. Лебедев в публикации ещё раз извинился перед главой Чечни.

«А нашим врагам — ни малейшего повода для радости!» — написал дизайнер в конце поста.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре правительство Украины приняло решение о национализации двух квартир Лебедева, которые были у него в Киеве. Дизайнера также назвали российским пропагандистом.

Кроме того, Служба госбезопасности Украины в марте 2023 года возбудила уголовное дело против Лебедева. Поводом стало то, что он снял репортаж про Запорожскую АЭС. Киев обвинил российского дизайнера в незаконном посещении атомной станции.