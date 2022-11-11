Москва, 11 ноября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Популярный блогер и дизайнер Артемий Лебедев признался, что в современных российских телешоу отсутствует какой-либо смысл, поэтому они призваны выращивать «поколение дебилов». Об этом он рассказал в интернет-подкасте комика Сергея Мезенцева.

Цитата из видеоинтервью Артемий Лебедев

«Абсолютно даунгрейд полный, прям деградация для каких-то просто лимитчиков», — рассказал Лебедев.

В качестве положительного примера блогер привел передачи на британском телеканале BBC, в которых наблюдается высокий уровень операторской, дикторской и сценарной работы. Он уточнил, что зрители подобных программ вызывают у него лишь уважение.

Напомним, Артемий Лебедев является совладельцем и генеральным директором дизайнерской компании «Студия Артемия Лебедева». Кроме того, он активно ведет авторский YouTube-канал с аудиторией в более чем 800 тыс. человек.