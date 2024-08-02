Москва, 2 августа, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) перевозят военных и технику в составе грузового поезда с зерном. Об этом в своём Telegram-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Александр Манзюк/ТАСС

Он пояснил, что подпольщики заметили такой состав в городе Фастове Киевской области.

«На запасных путях стоит состав, на котором размещены семь ПАЗов, один выкрашен в гражданскую расцветку, остальные — в защитную, два ГАЗ-66, один ГАЗ-53, раскрашенный в защитную, один ЗИЛ-131, два или три вагона плацкартных для личного состава (не все хорошо видно). Все это прицеплено хвостом к зерновым вагонам», — отметил координатор подполья.

Лебедев добавил, что состав прибыл из западной части Украины и может простоять на станции несколько часов, потому что его личный состав «неорганизованно бродит» по магазинам в окрестности и по территории вокзала.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа Лебедев заявил, что большинство наёмников, принимающих участие в конфликте на Украине, приехали из бывших советских республик и стран Варшавского договора. По его словам, они едут туда, чтобы набраться опыта, так как тем, кто воевал против русских, больше платят в западных ЧВК.

Ранее он сообщил, что на территории Николаева базируются британские и румынские наёмники ВСУ.