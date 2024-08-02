Вашингтон, 2 августа, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективно создают помехи для американского оружия, переданного ВСУ, говорится в статье газеты Washington Times.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Россия имеет преимущество в радиоэлектронной борьбе против Украины, в результате чего высокотехнологичное американское оружие быстро становится неэффективным и устаревает», — пишет автор статьи.

В материале сказано, что в конфликте на Украине оперативная обстановка и методы ведения боя кардинально отличаются. Это сложная среда радиоэлектронной борьбы, в которой весь электромагнитный спектр эффективно нацелен и «глушится» российскими военными, отмечает автор публикации.

Вместе с этим издание пишет, что наземные боевые системы США, включая танки и ракеты ПВО, менее эффективны против гораздо более дешёвых беспилотников противника, в результате чего Вашингтон однажды может столкнуться с сокрушительным поражением, если не начнёт модернизацию комплекса своих вооружений.

Как передавало ИА Регнум, в июле американская газета The Wall Street Journal писала, что ВС России постепенно адаптируют средства РЭБ для перехвата высокоточных боеприпасов, которые в дальнейшем смогут чаще перехватывать западные ракеты ATACMS и Storm Shadow. Отмечалось, что российские военные уже нашли способы подавления боеприпасов с GPS-наведением, в том числе артиллерийских снарядов Excalibur и ракет реактивных систем залпового огня HIMARS.

4 июня агентство Bloomberg призвало минобороны США обратить внимание на успешное применение Россией средств РЭБ. По информации издания, российские военные смогли сбить большое количество американских беспилотников и дорогостоящих управляемых боеприпасов.

Бывший офицер Пентагона Дэвид Пайн назвал самыми эффективными в мире средства РЭБ армии России. Эксперт отметил, что остался впечатлён скоростью, с которой российские военные адаптировали системы РЭБ к новым системам вооружений США и НАТО, используемым Киевом.

Президент России Владимир Путин 25 мая поручил отправлять в войска ещё больше современного оружия и техники, включая БПЛА и системы РЭБ. Глава государства уточнил, что российской армии также нужны разные виды связи для устойчивого и непрерывного управления и другая номенклатура.