Вашингтон, 10 июля, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы России постепенно адаптируют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для перехвата высокоточных боеприпасов, которые в дальнейшем смогут чаще перехватывать западные ракеты ATACMS и Storm Shadow. Об этом 10 июля написала американская газета The Wall Street Journal.

Донат Сорокин/ТАСС

Отмечается, что российские военные уже нашли способы подавления боеприпасов с GPS-наведением, в том числе артиллерийских снарядов Excalibur и ракет реактивных систем залпового огня HIMARS.

По словам авторов публикации, сейчас украинская армия использует для ударов по ВС России ракеты ATACMS и Storm Shadow, однако, по словам источников издания, российские военные адаптируют свои средства РЭБ для перехвата и этих целей.

«Для этих вооружений это тоже лишь вопрос времени, когда Россия поймёт, как снизить их эффективность и увеличить число перехватов», — говорится в материале.

В статье уточняется, что западная доктрина, делающая упор на высокоточные боеприпасы, до украинского конфликта не проходила должных испытаний. Она эффективно показала себя в военных конфликтах на Ближнем Востоке, однако в борьбе с крупным противником может не сработать.

«Мы, должно быть, допустили просчёты, поскольку в течение последних 20 лет мы запускали высокоточные боеприпасы по людям, которые не могли ничего с этим поделать», — заявил газете бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес.

Он добавил, что теперь Западу приходится использовать такую стратегию против равного противника, потому что и у России и Китая есть такие возможности.

Как отметили авторы публикации, большая часть отправленных Киеву боеприпасов наводится с помощью спутников, однако ВС России научились подавлять этот сигнал. В качестве альтернативного варианта издание назвало возможность использовать корректирующие дроны, однако у Киева нет их достаточного количества.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня агентство Bloomberg призвало минобороны США обратить внимание на успешное применение Россией средств РЭБ. По информации издания, российские военные смогли сбить большое количество американских беспилотников и дорогостоящих управляемых боеприпасов.

Бывший офицер Пентагона Дэвид Пайн назвал самыми эффективными в мире средства РЭБ армии России. Эксперт отметил, что остался впечатлён скоростью, с которой российские военные адаптировали системы РЭБ к новым системам вооружений США и НАТО, используемым Киевом.

Президент России Владимир Путин 25 мая поручил отправлять в войска ещё больше современного оружия и техники, включая БПЛА и системы РЭБ. Глава государства уточнил, что российской армии также нужны разные виды связи для устойчивого и непрерывного управления и другая номенклатура.