Москва, 2 августа, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выступил против идеи обязывать родителей содержать детей до 23 лет, если те учатся очно в вузах. Об этом он заявил 1 августа в беседе с корреспондентом ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Так депутат отреагировал на соответствующее предложение, которое выдвинули члены думской фракции ЛДПР. Аксаков выразил мнение, что подобный подход не воспитывает у учащихся тягу к трудовой деятельности. Он также считает, что озвученное предложение принесёт больше вреда, чем пользы.

«Эта излишняя опека за детьми, в том числе денежная опека, она не воспитывает, на мой взгляд, [желание] трудиться, стремиться зарабатывать, уметь зарабатывать деньги и содержать себя. И я считаю, что такие инициативы больше вреда приносят, чем пользы, потому что стимул заработать заставляет работать, действовать, искать разные варианты, в том числе развивает мозги и позволяет себя проявлять, в том числе не только за учебной скамьёй, но и в жизни, в работе. И это потом пригодится!» — сказал он.

Кроме того, председатель комитета ГД отметил, что для заработка он сам не просил деньги у родителей, когда учился, а подрабатывал, чтобы иметь доход.

«Я могу только из своего опыта сказать, что, когда я ещё в школе учился, родители заставляли меня работать на приусадебном участке в деревне. Эта работа… [помогла] себя одевать, да и как-то покупать то, что необходимо. Когда я стал студентом Московского [государственного] университета, я подрабатывал, для того чтобы нехватка стипендии позволяла мне чувствовать себя уверенней. Родители получали небольшую зарплату, поэтому мне даже стыдно было у них просить деньги», — подчеркнул парламентарий.

Депутат Госдумы Андрей Алёхин также полагает, что нельзя обязывать родителей содержать детей до 23 лет, учащихся очно. Он назвал эту идею популизмом и перебором. Представитель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов задался вопросом, что делать родителям, которые в одиночку воспитывают ребёнка.

«Это откровенный популизм! А если в семье одна мама воспитывает или один папа воспитывает? Дети достаточно взрослые… Где-то тут перебор!» — отметил парламентарий.

На вопрос, какие меры поддержки студентов можно внедрить в России, Алёхин ответил, что требуется вернуть схему выплат студентам, действовавшую в период СССР.

«Вернуть советскую схему системы образования, то есть специалитет стипендии за хорошую учёбу, как это было… Повышенная стипендия, если пятёрки и так далее… Это самая лучшая схема! Тогда ребята будут и стремиться учиться достойно», — считает депутат.

Он также полагает, что необходимо сократить платное образование, поскольку именно эта форма обучения сильнее всего сказывается на бюджете семей.

«Главная проблема не очников, а проблема в смысле бюджетников… Ребята последние деньги вытаскивают там из родителей и так далее, и сами вынуждены подрабатывать», — добавил Алёхин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее появилась информация о том, что депутаты ЛДПР разработали социальный законопроект, согласно которому родители будут обязаны содержать своих детей до 23 лет, если ребёнок очно обучается в образовательных учреждениях. Документ уже внесли на рассмотрение в Госдуму.

В случаях, если между родителями отсутствует соглашение об уплате алиментов, то их размер будет определяться судом в твёрдой ежемесячной денежной сумме. Инициативой также предусмотрено, что студенты смогут претендовать на помощь со стороны от братьев и сестёр, дедушек и бабушек, если не смогут получить её от родителей.

22 июля глава Минобрнауки Валерий Фальков предложил оставить общежития только для малоимущих студентов или тех учащихся, кто находится в сложной жизненной ситуации. Министр также выдвинул идею ввести новый статус жилья для студентов, который будет отличаться от общежитий и иметь разумную цену.