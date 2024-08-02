Москва, 2 августа, 2024, 04:50 — ИА Регнум. Депутаты ЛДПР разработали социальный законопроект и внесли его на рассмотрение в Госдуму. Согласно документу, родители в определённом случае будут обязаны содержать своих детей до 23 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Студенты

Отмечается, что содержание детей до 23-летнего возраста должно быть в том случае, если ребёнок очно обучается в образовательных организациях.

При этом, как указано в пояснительной записке, пишет «РИА Новости», если между родителями отсутствует соглашение об уплате алиментов, их размер будет определяться судом в твёрдой ежемесячной денежной сумме, а в случае отсутствия возможности получения содержания от своих родителей, студенты смогут претендовать на помощь братьев и сестёр, дедушек и бабушек.

Как сообщало ИА Регнум, рядом с вузами необходимо строить жильё для аренды студентами, с таким предложением выступил 30 июля на правительственном часе в Госдуме министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Ранее глава ведомства предложил предоставлять места в общежитиях только для малоимущих студентов и ввести новый статус жилья для учащихся вузов, который будет отличаться от общежитий и при этом иметь разумную цену.