Москва, 22 июля, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Глава Минобрнауки Валерий Фальков предложил 22 июля на расширенном совместном заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию и комитета Госдумы по контролю оставить общежития только для малоимущих студентов.

Максим Слуцкий/ТАСС

«Общежитие, как сущность, оставлять только для малоимущих студентов либо тех, кто находится в сложной жизненной ситуации», — заявил он.

В этой связи Фальков также предложил ввести новый статус жилья для студентов, который будет отличаться от общежитий и иметь разумную цену.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Фальков заявил, что со следующего года в России начнут реформировать систему высшего образования. Понятие «бакалавр» упразднят, а в стране будет высшее образование и высшее специализированное образование. В том числе планируют увеличить количество учебных программ продолжительностью 5–5,5 года.

Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Чернышенко 12 мая заявил, что новую систему высшего образования с 2026 года внедрят в более чем тысячу вузов в стране.