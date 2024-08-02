Москва, 2 августа, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Вернувшийся в рамках тюремного обмена заключёнными между Россией и рядом западных стран Роман Селезнёв серьёзно болен. Об этом сообщил его адвокат Игорь Литвак.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Роман Селезнёв

«Я всегда говорил, что если будет вообще обмен, то Роман — это идеальный кандидат по трём причинам. Во-первых, как его вообще арестовали: в 2014 году на Мальдивах его просто схватили в аэропорту, занесли в маленький частный самолёт и увезли в США», — приводят слова адвоката «Известия».

Литвак добавил, что США просто похитили его клиента. Он добавил, что здоровье Селезнёва значительно ухудшилось в заключении после осуждения его на 27 лет по делу о кибермошенничестве.

«Он был ранен очень сильно до того, как его арестовали, он был ранен в террористическом акте в Марокко. У него очень большие травмы. В голове у него там металлическая пластина стоит, плюс у него очень много других болезней», — рассказал Литвак.

Адвокат отметил, что, американская сторона игнорировала просьбы и запросы обменять больного.

«Мы очень рады, что он на Родине, он сможет получить нормальное медицинское обслуживание. У него есть две дочки, которых он не видел уже 10 лет», — сказал Литвак.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа ФСБ сообщила, что в результате обмена, совершённого в Анкаре, на Родину были возвращены восемь граждан России, находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Российские граждане были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ, отмечалось также в заявлении.

В Россию вернулись Вадим Красиков (осуждённый в Германии за убийство террориста Зелимхана Хангошвили), Артём Дульцев, Анна Дульцева, Михаил Макушин, Павел Рубцов (обвинённые в шпионаже), Роман Селезнёв и Владислав Клюшин (им вменялся кибершпионаж), а также Вадим Конащёнок (которому вменили в вину контрабанду американских технологий). Путин встретил вернувшихся у трапа самолёта в аэропорту Внуково.

Обмен выглядит неравноценным с точки зрения количества персонажей, Россия, по сути, отдала Западу в два раза больше лиц, чем получила, но в действительности обмен — в пользу России, поскольку смотреть нужно не на количество обменянных, а на их качество, отметил в своей статье обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян.