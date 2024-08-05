Москва, 5 августа, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Запрет на строительство квартир менее 28 квадратных метров в Москве не приведёт к росту стоимости жилья. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум высказал член Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков, комментируя постановление мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому с 1 августа площадь квартир в новостройках должна составлять не менее 28 квадратных метров для однокомнатных квартир и не менее 44 квадратных метров для двухкомнатных квартир.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Барсуков поддержал инициативу Собянина и отметил, что застройщики в погоне за прибылью ухудшили качество жилья. Он напомнил, что программа реновации, была направлена на повышение комфорта проживания граждан. Жильё, которое выдают по программе, не имеет студий и представляет собой полноценные однокомнатные квартиры площадью от 35 квадратных метров и более, двухкомнатные — от 50 квадратных метров, а трёхкомнатные — более 70 «квадратов», что делает их комфортными для проживания.

Риелтор отметил, что застройщики часто строили малогабаритные квартиры, так как их легче продать. Однако такие квартиры не являются полноценным жильём и не соответствуют потребностям граждан. Он напомнил, что президент России Владимир Путин поручил обеспечить граждан жильём общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году. Постановление мэра Москвы соответствует этому поручению, пояснил Барсуков.

Он также предложил ограничивать количество малогабаритных квартир в домах. По его мнению, таких квартир в одном доме не должно быть более 10%. Это позволит застройщикам не только извлекать прибыль, но и думать об уровне и комфорте проживания людей, добавил риелтор.

«Скорее всего, цена за квадратный метр останется прежней. Хотя спрос на студии может временно увеличиться, так как люди будут понимать, что больше таких квартир строить не будут. Студии ценятся тем, что их выгодно сдавать в аренду», — пояснил Барсуков.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин 28 февраля отметил, что Россия установила исторический рекорд по жилищному строительству, в 2023 году ввод жилья в стране составил более 110 млн кв. метров.

Развитие строительной отрасли заметно ускорилось благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда», который реализуется по решению президента Владимира Путина. За время его действия в России введено 387,6 млн кв. метров жилья. Это позволило улучшить жилищные условия более 15,7 млн семей, что составляет 44% от общего числа всех семей в стране. Федеральный проект «Жильё» нацпроекта «Жильё и городская среда» нацелен на увеличение объёма ввода жилья. Он предполагает строительство 1 млрд кв. метров жилья к 2030 году. К этому сроку каждый пятый квадратный метр в стране должен стать новым.