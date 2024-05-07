Москва, 7 мая, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить граждан жильём общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров к 2036 году. Это поручение следует из подписанного указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

«Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни»: обеспечение граждан жильём общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров к 2036 году», — говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Кремля.

Как передавало ИА Регнум, Россия установила исторический рекорд по жилищному строительству. По словам заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, в 2023 году ввод жилья в стране составил более 110 млн кв. метров.

Развитие строительной отрасли заметно ускорилось благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда», который реализуется по решению Владимира Путина. За время его действия в России введено 387,6 млн кв. метров жилья. Это позволило улучшить жилищные условия более 15,7 млн семей, что составляет 44% от общего числа всех семей в стране.

Федеральный проект «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» нацелен на увеличение объема ввода жилья. Он предполагает строительство 1 млрд кв. метров жилья к 2030 году. К этому сроку каждый пятый квадратный метр в стране должен стать новым.