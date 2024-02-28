Москва, 28 февраля, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Россия установила исторический рекорд по жилищному строительству. По словам заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, в 2023 году ввод жилья в стране составил более 110 млн кв. метров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

«Строительная отрасль за последние несколько лет набрала рекордные темпы. В прошлом году мы ввели 110,1 млн кв. метров по всей стране, что является рекордным показателем за всю историю Российской Федерации как по многоквартирным домам, так и по индивидуальному жилищному строительству», — отметил он.

Развитие строительной отрасли заметно ускорилось благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда», который реализуется по решению президента Владимира Путина. За время его действия в России введено 387,6 млн кв. метров жилья. Это позволило улучшить жилищные условия более 15,7 млн семей, что составляет 44% от общего числа всех семей в стране.

Работа в рамках нацпроекта ведется комплексно, сразу по нескольким направлениям. Поэтому в России не только появляется новое жильё, но и создаются выгодные условия для его приобретения, благоустраивается вся необходимая инфраструктура, ликвидируется аварийное жильё и формируется комфортная для жизни среда.

Федпроект «Жильё»

Федеральный проект «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» нацелен на увеличение объема ввода жилья. Он предполагает строительство 1 млрд кв. метров жилья к 2030 году. К этому сроку каждый пятый квадратный метр в стране должен стать новым.

Регионами-лидерами по строительству и вводу нового жилья в прошлом году стали Московская область, Краснодарский край, Москва, Ленинградская область и Татарстан. Не отстают и другие субъекты: например, в Волгоградской области в 2023 году в эксплуатацию ввели жилые дома общей площадью 951,1 тысячи кв. метров. Строителям удалось на 31% перевыполнить план федпроекта.

Минстрой РФ Строительство жилых домов в Волгоградской области

Программа «Льготная ипотека»

Делать построенное жильё доступным помогают ипотечные программы. Одной из самых популярных и востребованных стала «Льготная ипотека», запущенная по поручению президента во время пандемии весной 2020 года.

Благодаря этой программе свою первую квартиру приобрела семья Калюжных из Севастополя. «Сразу после свадьбы мы обратились в банк и подали заявку. Первоначальный взнос был покрыт средствами, накопленными на свадьбу. Были немного волнения — это большая ответственность, но все легко оформили и уже через некоторое время мы отмечали новоселье в нашей собственной квартире в новостройке», — рассказала Анна Калюжная.

Всего в 2023 году по этой программе было выдано 2 млн ипотечных кредитов на 7,8 трлн рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в 2022 году.

Программа «Стимул»

Выбирая квартиру или дом, будущий собственник оценивает не только характеристики самого жилья, но и наличие развитой инфраструктуры. Всё необходимое — инженерные коммуникации, транспортную сеть, социально значимые объекты — помогает возводить программа «Стимул».

Например, в Светлоярском районе Волгограда благодаря программе появилась четырехэтажная поликлиника. Это медучреждение войдёт в структуру центральной районной больницы и сможет принимать до 300 пациентов в смену. Для того, чтобы получить высококвалифицированную помощь, местным жителям не придется ждать в очередях.

В Саранске в рамках «Стимула» открылся Центр развития ребёнка — детский сад №17. Рассчитанное более чем на 200 мест учреждение оснащено всем необходимым для всестороннего развития детей.

Программа сделала комфортнее и жизнь в Новомосковске Тульской области. Там в шести многоквартирных домах заменили инженерные системы водоснабжения и водоотведения. «Здорово, что благодаря национальному проекту улучшаются наши дома, решаются коммунальные вопросы. Ведь очень хочется жить в комфорте — теперь так и будет», — отметил один из жителей дома.

Федпроект «Чистая вода»

Немаловажным фактором для комфортного проживания является и наличие чистой питьевой воды из-под крана. Для решения этой задачи в рамках нацпроекта реализуется федеральный проект «Чистая вода». По этой программе в 83 регионах строят и реконструируют объекты питьевого водоснабжения и водоподготовки. Всего с 2019 года реконструировано и модернизировано 1183 таких объекта.

На сегодняшний день доля городского населения, обеспеченного чистой питьевой водой из-под крана, составляет 94,9%. А доля всего населения страны, обеспеченного качественной питьевой водой, составляет 88,6%.

По итогам 2023 года наибольшее количество водоочистных объектов построено и реконструировано в Брянской области (43 объекта), Калужской и Костромской областях (по 16 объектов), Саратовской области и Республике Адыгее (по 14 объектов), Кабардино-Балкарской Республике, Владимирской и Московской областях (по 13 объектов).

В 2024 году предусмотрены работы на 230 объектах. Например, планируется завершить реконструкцию Арбинских очистных сооружений в Кургане, которая началась весной прошлого года. Эти сооружения — основной источник городского водоснабжения.

Сокращение непригодного жилья

В России в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» активными темпами идёт расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

Программа рассчитана до конца 2024 года. Всего за время реализации нацпроекта удалось переселить почти 700 тыс. человек из 11,2 млн кв. метров аварийного жилья. К текущему моменту программу досрочно завершили 19 регионов, в том числе пять регионов по итогам 2023 года — Тамбовская, Новгородская, Ростовская и Челябинская области, Башкортостан.

В Красноярском крае за время реализации нацпроекта из аварийного жилья в новые квартиры перебрались более 14 тысяч человек. После расселения и сноса аварийных домов в городах и селах региона освободились земельные участки общей площадью 431 тыс. кв. метров. Они будут использованы для создания новых благоустроенных парков, скверов, детских и спортивных площадок, а также для строительства домов.

Федпроект «Формирование комфортной городской среды»

Повышать качество жизни россиян должно не только их жильё, но и пространство вокруг него. Именно поэтому в рамках федпроекта «Формирование комфортной городской среды» в России строят и обновляют парки, скверы, аллеи и спортивные объекты.

К примеру, с наступлением тепла начнётся обновление озера Ханто — одного из любимых мест отдыха жителей города Ноябрьска в ЯНАО. Согласно проекту, здесь появятся пирс, смотровая площадка, прогулочные пешеходные зоны, детская и спортивные площадки. Также на прибрежной территории установят систему видеонаблюдения и освещение.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Жилье и городская среда» помогает россиянам улучшать жилищные условия, делает строительную отрасль современной, а города — красивыми, комфортными и безопасными. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, проведенного в декабре 2023 года, более 90% респондентов указали на необходимость продолжить его реализацию в последующую пятилетку.

Одной из основных задач нацпроекта является обеспечение доступным жильем семей со средним достатком и увеличение объема жилищного строительства до 120 млн кв. метров в год к 2030 году. Благодаря нацпроекту улучшать свои жилищные условия ежегодно будут не менее 5 млн семей.