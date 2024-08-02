Москва, 2 августа, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Обмен заключёнными не является признаком того, что Россия готова пойти на компромиссы в диалоге с Украиной, это разные ситуации, заявил на брифинге 2 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Дмитрий Песков

«Если говорить об Украине и о более комплексных международных проблемах, то это совсем другое дело. Это принципы национальных интересов нашей страны, интереса национальной безопасности и работа там ведётся чуть-чуть в другом режиме и по другим принципам», — сказал он.

Представитель Кремля также подчеркнул, что работа по масштабному обмену велась по линии ФСБ и ЦРУ и требовала очень сложных переговоров, договорённостей, вовлечённости целого ряда стран.

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