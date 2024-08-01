Вашингтон, 1 августа, 2024, 22:54 — ИА Регнум. Обмен заключенными не повлияет на процесс двусторонних отношений США и России, в том числе в вопросах конфликта на Украине. Такое заявление сделал 1 августа на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

РИА Новости/Кирилл Зыков

Чиновник подчеркнул, что состоявшийся обмен — это «не какая-то перезагрузка отношений», никаких изменений в отношениях двух стран ждать не стоит.

«Проведенный обмен не отразится на украинском вопросе, так как конфликт продолжается», — добавил Пател.

Как сообщало ИА Регнум, российский президент Владимир Путин подписал указы о помиловании граждан, переданных в рамках обмена заключёнными с США. В списке помилованных — осуждённые за шпионаж бывший американский военный Пол Уилан и журналист Эван Гершкович, а также Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин и другие граждане России, США и других стран. Всего — 13 человек.

Среди вернувшихся в Россию, есть отбывавший за убийство пожизненное наказание в ФРГ Вадим Красиков, находившийся в заключении в США Владислав Клюшин, Артём и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок и другие, в том числе дети.

Их возвращение стало возможным благодаря планомерной и целенаправленной работе компетентных государственных ведомств, а также зарубежных партнёров, заявила служба. Также ФСБ уточнила, что российские граждане были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ.

Федеральная служба безопасности опубликовала кадры посадки в самолёт в аэропорту Анкары граждан России, возвращённых по обмену.