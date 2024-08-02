Москва, 2 августа, 2024, 12:56 — ИА Регнум. США пытались оказать давление на сотрудника ГРУ во время обмена заключёнными. Об этом 2 августа сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Михаил Метцель/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

По словам представителя Кремля, американская сторона нашла телефонный номер отца сотрудника ГРУ, который находился в заключении в США, и позвонила ему.

«И во время телефонного звонка отец, вопреки тому, что от него ожидали, собственно, сказал: «Сын, ты все правильно делаешь. Держись!» — рассказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании граждан, переданных в рамках обмена заключёнными с США. В списке значились в том числе Пол Уилан и Эван Гершкович, а также другие граждане России, США и иных стран. Всего в перечне 13 человек.

В этот же день в результате обмена в Анкаре на Родину вернулись восемь граждан России, находившиеся в заключении в семи странах НАТО, среди них — супруги Артём и Анна Дульцевы, которых в Словении задержали и осудили за шпионаж. Также из Германии в Россию в рамках обмена вернулся признанный в ФРГ виновным в убийстве Вадим Красиков.

В аэропорту Внуково россиян встретил Владимир Путин. Он поздравил их с возвращением на Родину, поблагодарил за верность присяге. Россия ни на минуту не забывала о своих гражданах, заверил президент. Глава государства на встрече также заявил, что те, кто имеют отношение к военной службе, получат государственные награды.