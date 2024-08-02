Москва, 2 августа, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому в российской столице запрещается строить квартиры менее 28 квадратных метров. Соответствующий документ опубликован на сайте «КонсультантПлюс».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Так, с 1 августа площадь квартир в Москве (без учёта площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров) должна составлять не менее чем 28 квадратных метров для однокомнатных квартир и не менее 44 квадратных метров для двухкомнатных квартир.

Трёхкомнатные квартиры теперь не могут быть меньше 56, а четырёхкомнатные — меньше 70 квадратных метров.

Ответственным за выполнение постановления назначен заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как передавало ИА Регнум, в мае президент России Владимир Путин поручил обеспечить граждан жильём общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров к 2036 году.

Россия установила исторический рекорд по жилищному строительству. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, в 2023 году ввод жилья в стране составил более 110 млн квадратных метров.

Развитие строительной отрасли заметно ускорилось благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда», который реализуется по решению Владимира Путина. За время его действия в России введено 387,6 млн квадратных метров жилья. Это позволило улучшить жилищные условия более 15,7 млн семей, что составляет 44% от общего числа всех семей в стране.