Угледар, ДНР, 2 августа, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы России взяли под артиллерийский огневой контроль важный транспортный узел ВСУ в районе Угледара на временно оккупированной Киевом части ДНР, сообщили 2 августа источники в силовых структурах.

РИА Новости/Станислав Красильников

Успех был достигнут благодаря активному продвижению подразделений ВС РФ в городе, передаёт Lenta.Ru.

«(Российские войска. — Прим. ред.) также держат теперь уже под полным огневым контролем один из ключевых транспортных узлов, по которым шло снабжение ВСУ в Угледаре», — сказал собеседник журналистов.

Как передавало ИА Регнум, 28 июля Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» ВС РФ в минувшие сутки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике украинских войск в районе Угледара, а также около Гуляйполя и Новодаровки в Запорожской области.

Стремясь затормозить наступление ВС РФ, украинское командование превратило ряд населённых пунктов в Донбассе в сплошные оборонительные узлы, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов. Киев не ставит задачи удержать тот или иной посёлок, но стремится навязать российской армии изнуряющие бои, поэтому ключевая задача ВС РФ — перерезать трассы и маршруты снабжения сил, оставляемых в глухой обороне, чтобы затем окружить и разгромить, подчеркнул эксперт.

Глава ДНР Денис Пушилин в июне заявил, что российская армия освободила от ВСУ свыше 60% территории региона. Он уточнил, что украинские войска пока продолжают оккупировать несколько крупных городов республики — Красноармейск, Доброполье, Дружковку, Константиновку, Краматорск, Славянск, а также ряд небольших населённых пунктов.