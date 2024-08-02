Москва, 2 августа, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Совет Федерации 2 августа одобрил закон, который легализует в России деятельность по добыче криптовалют.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Данный документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Госдума на заседании 30 июля приняла во втором и третьем чтениях закон о легализации майнинга криптовалют в России. Первая версия документа была внесена в парламент в ноябре 2022 года. Позднее, в апреле 2024 года, депутаты подготовили обновлённую версию законопроекта.

Требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, будет устанавливать правительство по согласованию с Банком России, а контролировать исполнение этих требований — Минцифры.

Право осуществлять майнинг получат российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включённые в соответствующий реестр. Физические лица, в случае, если они не будут превышать установленные лимиты энергопотребления, получат право на майнинг без включения в реестр.

Лица, осуществляющие майнинг, должны будут предоставлять в уполномоченный орган информацию о получении цифровой валюты. Росфинмониторинг будет вести перечень адресов-идентификаторов, в отношении которых появятся основания полагать, что операции по ним проводились для отмывания доходов или финансирования терроризма.

17 июля на совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин заявил, что майнинг криптовалют может вызывать дефицит электроэнергии. Это уже наблюдалось в нескольких регионах России, напомнил глава государства.