Москва, 30 июля, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Госдума на заседании 30 июля приняла во втором и третьем чтениях закон о легализации майнинга криптовалют в России.

ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Первая версия документа была внесена в парламент в ноябре 2022 года. Позднее, в апреле 2024 года, депутаты подготовили обновлённую версию законопроекта.

Требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, будет устанавливать правительство по согласованию с Банком России, а контролировать исполнение этих требований — Минцифры.

Право осуществлять майнинг получат российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включённые в соответствующий реестр. Физические лица, в случае, если они не будут превышать установленные лимиты энергопотребления, получат право на майнинг без включения в реестр.

Лица, осуществляющие майнинг, должны будут предоставлять в уполномоченный орган информацию о получении цифровой валюты. Росфинмониторинг будет вести перечень адресов-идентификаторов, в отношении которых появятся основания полагать, что операции по ним проводились для отмывания доходов или финансирования терроризма.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля на совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин заявил, что майнинг криптовалют может вызывать дефицит электроэнергии. Это уже наблюдалось в нескольких регионах России, напомнил глава государства. Майнинг требует большого количества энергии, и если этот процесс будет оставаться без контроля, в некоторых регионах не будет хватать ресурсов для предприятий, социальных объектов и жилья, отметил президент.

В апреле депутаты Госдумы внесли поправки в законопроект о запрете организации обращения криптовалют. Инициаторы предложили ввести запрет в России с 1 сентября. Изменения предполагается внести в статью 14 закона 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В действующем законе есть запрет на расчёты в криптовалюте на территории России, но нет запрета на обращение.