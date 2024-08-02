Севастополь, 2 августа, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал в Telegram-канале кадры с места падения фрагментов сбитой ракеты ATACMS.

Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Ночью в городе оцепили часть проспекта Генерала Острякова, где рассыпались суббоеприпасы от сбитой ракеты американского производства. Работы проводились в районе дома 242.

«Сейчас оперативные службы оцепили часть проспекта, на дороге много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS», — написал Развожаев.

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Как сообщало ИА Регнум, ночью 2 августа российские средства ПВО перехватили над Севастополем более четырёх воздушных целей ВСУ, начинённых, по предварительной информации, металлическими поражающими элементами. Развожаев уточнил, что фрагменты ракет упали в районе улиц Генерала Острякова, Хрусталёва, Симонок, Неглинной, Морских Пехотинцев. Сообщения об упавших обломках поступали и с других улиц.

Фугасную часть сбитой ракеты ATACMS обнаружили на техническом этаже многоэтажки по улице Симонок. Она попала туда, пробив крышу. Губернатор отметил, что фрагмент могут уничтожить на месте, если пиротехники сочтут его транспортировку опасной. Жильцов дома эвакуировали.

Часть от сбитой ракеты, упавшая на улице Генерала Острякова, оборвала линию электропередачи.