Москва, 2 августа, 2024, 00:56 — ИА Регнум. Один из возвращённых в Россию в рамках обмена помилованными заключенными между РФ и США Роман Селёзнев серьёзно болен. Он в 2014 году был приговорен американским правосудием к 27 годам тюремного заключения по делу о кибермошенничестве. Условия, в которых он находился десять лет, усугубили его состояние здоровья. Подробности о ситуации с российским уже бывшим заключённым рассказал «Известиям» адвокат Селезнёва Игорь Литвак.

Из соцсетей Роман Селезнёв

По словам защитника, его клиент — идеальный кандидат на обмен.

«Как его вообще арестовали: в 2014 году на Мальдивах его просто схватили в аэропорту, занесли в маленький частный самолёт и увезли в США. Не было никакой экстрадиции, человека, по-моему, просто похитили», — пояснил Литвак, добавив, что такой срок, как дали Роману Селезнёву, обычно дают убийцам, людям, которые были обвинены и осуждены в финансовых преступлениях.

Адвокат акцентировал, что здоровье Селезнёва значительно ухудшилось именно в заключении. Он до ареста был ранен в террористическом акте в Марокко, в голове металлическая пластина, очень большие травмы.

По словам Литвака, процесс переговоров по освобождению Селезнёва вёлся с американскими адвокатами, правительством США и ФСБ. Было собрано почти 600 страниц дела, большая часть из которого — медицинские справки.

С российской стороны адвокат взаимодействовал с директором ФСБ Александром Бортником, помощником президента РФ Николаем Патрушевым и посольством США.

«Всем большое спасибо, что Романа смогли вернуть. Мы очень рады, что он на Родине, он сможет получить нормальное медицинское обслуживание. У него есть две дочки, которых он не видел десять лет», — сказал Игорь Литвак.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании граждан, переданных в рамках обмена заключёнными с США. В списке помилованных 13 человек.

Глава государства вечером 1 августа приехал в московский аэропорт Внуково для встречи вернувшихся после обмена россиян. Главу государства сопровождали директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов. В аэропорту борт встречал почётный караул.

Владимир Путин поздравил освобождённых россиян с возвращением на Родину, поблагодарил за верность присяге и пообещал представить их к госнаградам. Россия ни на минуту не забывала о своих гражданах, заверил президент.