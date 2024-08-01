Москва, 1 августа, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «9 Мая» в ходе специальной военной операции наступит обязательно.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Прудников

«9 Мая» наступит обязательно. И для этого сейчас так много наших ребят рискуют своими жизнями», — сказал Песков в интервью радио «Комсомольская правда», отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля Песков вновь заявил, что Россия открыта для всех инициатив по урегулированию конфликта на Украине дипломатическим путём, но со стороны Киева по данному вопросу нет необходимой «взаимности».

4 июля президент России Владимир Путин отметил, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников. Он вновь подчеркнул, что Россия всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась. Также президент исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.

В июне российский лидер назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

В Кремле и МИД ранее неоднократно отмечали, что, пока киевский режим отказывается выполнять требования, поставленные перед началом проведения специальной военной операции, СВО будет продолжаться.