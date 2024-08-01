Москва, 1 августа, 2024, 21:19 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности 1 августа опубликовала кадры посадки в самолёт в аэропорту Анкары граждан России, возвращённых по обмену.

РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

На кадрах видно, как группа людей идёт к самолёту. Некоторые из обменянных граждан были доставлены к лайнеру на автобусе. В группе присутствуют дети.

Ранее ФСБ также показала кадры отправки в аэропорт граждан США, России и других стран, переданных Вашингтону в рамках обмена.

Как передавало ИА Регнум, ранее ФСБ сообщила, что в результате обмена, совершённого в Анкаре, на Родину были возвращены восемь граждан России, находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Российские граждане были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ, отмечалось также в заявлении.

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании граждан, переданных в рамках обмена заключёнными с США, сообщила пресс-служба Кремля. В списке помилованных — осуждённые за шпионаж бывший американский военный Пол Уилан и журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, а также Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин и другие граждане России, США и иных стран. Всего в перечне 13 человек.

Решение было принято для возвращения граждан России, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств, отметила пресс-служба. Россия признательна руководству всех стран, оказавших содействие в подготовке обмена, сказано также в сообщении.

Среди вернувшихся на Родину в рамках обмена российских граждан есть отбывавший пожизненное наказание в ФРГ гражданин РФ, известный под фамилией Красиков, и находившийся в заключении в США Владислав Клюшин, сообщил ранее осведомлённый источник.