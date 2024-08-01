Москва, 1 августа, 2024, 20:43 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности 1 августа опубликовала кадры отправки из России граждан, освобождённых в рамках обмена США.

ЦОС ФСБ России

На представленных кадрах видно, как журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и другие лица садятся в самолёт, который доставил их в Турцию.

Как передавало ИА Регнум, ранее ФСБ сообщила, что в результате обмена, совершённого в Анкаре, на Родину были возвращены восемь граждан России, находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Российские граждане были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ, отмечалось также в заявлении.

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании граждан, переданных в рамках обмена заключёнными с США, сообщила пресс-служба Кремля. В списке помилованных — осуждённые за шпионаж бывший американский военный Пол Уилан и Гершкович, а также Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин и другие граждане России, США и иных стран. Всего в перечне 13 человек.

Решение было принято для возвращения граждан России, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств, отметила пресс-служба. Россия признательна руководству всех стран, оказавших содействие в подготовке обмена, сказано также в сообщении.