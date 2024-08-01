Москва, 1 августа, 2024, 20:27 — ИА Регнум. Среди вернувшихся на Родину в рамках обмена российских граждан есть отбывавший пожизненное наказание в ФРГ гражданин РФ, известный под фамилией Красиков, и находившийся в заключении в США Владислав Клюшин. Об этом 1 августа сообщил источник в одном из российских компетентных ведомств.

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаги России

По этим данным, в рамках обмена в Россию вернулась большая группа граждан, находившихся в заключении в разных странах НАТО. В их числе — Дульцев Артём Викторович, Дульцева Анна Валерьевна, Рубцов Павел Алексеевич, Конощёнок Вадим Валерьевич, Микушин Михаил Валерьевич, Селезнёв Роман Валерьевич, а также несовершеннолетние дети, передаёт Lenta.ru.

Как передавало ИА Регнум, ФСБ 1 августа сообщила, что в результате обмена в Анкаре на Родину возвращены восемь граждан РФ, находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Их возвращение стало возможным благодаря планомерной и целенаправленной работе компетентных государственных ведомств, а также зарубежных партнёров, заявила служба. Также ФСБ уточнила, что российские граждане были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ.

Советник президента США Джозефа Байдена Джейк Салливан также подтвердил масштабный обмен заключёнными между Россией и США. По его словам, Вашингтону будут переданы 16 человек — трое граждан США, один резидент этой страны, пять граждан ФРГ и семь граждан России. Турецкий телеканал NTV днём 1 августа показал кадры обмена заключёнными.

31 июля словенский телеканал N1 выступил с сообщением, что между Россией, Белоруссией, ФРГ, США и Словенией, а также несколькими другими странами в ближайшее время возможен масштабный обмен заключёнными.