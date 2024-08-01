Москва, 1 августа, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Россия и США обмениваются заключёнными гражданами в аэропорту Анкары. 1 августа в Турцию прибыли государственные самолёты России и США. Кадры подтверждающие эту информацию, продемонстрировал турецкий телеканал NTV.

Global Look Press via ZUMA Press

31 июля СМИ сообщали, что в скором времени пройдёт масштабный обмен заключёнными между российской стороной и американской. Кроме того, в этот раз обмен состоялся с участием Белоруссии, Германии и Словении.

В частности, отмечалось, что из баз данных американских тюрем исчезли фамилии некоторых россиян. Кроме того, накануне появилась информация о том, что несколько ранее осуждённых в России граждан якобы «исчезли» из российских колоний.

Кадры турецкого канала NTV из аэропорта Анкары, где, по его информации, должен состояться обмен заключенными

Официально информация никак не комментировалась ни со стороны Москвы, ни со стороны Вашингтона.

Reuters указывало в качестве кандидатов на обмен бывшего главу Красносельского района Москвы Илью Яшина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), осуждённого за шпионаж журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, американца Пола Уилана, также осуждённого за шпионаж, гражданина Германии Рико Кригера, который был приговорён к смертной казни в Белоруссии и помилован 30 июля президентом Александром Лукашенко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 августа, отвечая на вопрос о том, действительно ли готовится обмен, отказался от комментариев.