Москва, 1 августа, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Россия и США обмениваются заключёнными гражданами в аэропорту Анкары. 1 августа в Турцию прибыли государственные самолёты России и США. Кадры подтверждающие эту информацию, продемонстрировал турецкий телеканал NTV.

Global Look Press via ZUMA Press

31 июля СМИ сообщали, что в скором времени пройдёт масштабный обмен заключёнными между российской стороной и американской. Кроме того, в этот раз обмен состоялся с участием Белоруссии, Германии и Словении.

В частности, отмечалось, что из баз данных американских тюрем исчезли фамилии некоторых россиян. Кроме того, накануне появилась информация о том, что несколько ранее осуждённых в России граждан якобы «исчезли» из российских колоний.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3905724" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры турецкого канала NTV из аэропорта Анкары, где, по его информации, должен состояться обмен заключенными

Официально информация никак не комментировалась ни со стороны Москвы, ни со стороны Вашингтона.

Reuters указывало в качестве кандидатов на обмен бывшего главу Красносельского района Москвы Илью Яшина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), осуждённого за шпионаж журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, американца Пола Уилана, также осуждённого за шпионаж, гражданина Германии Рико Кригера, который был приговорён к смертной казни в Белоруссии и помилован 30 июля президентом Александром Лукашенко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 августа, отвечая на вопрос о том, действительно ли готовится обмен, отказался от комментариев.