Вашингтон, 1 августа, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Советник президента США Джозефа Байдена Джейк Салливан подтвердил обмен заключёнными между Россией и США, передаёт 1 августа Reuters.

РИА Новости/Валерий Мельников / Dmitri Lovetsky/AP/TASS

Вашингтону будут переданы 16 человек — трое граждан США, один резидент этой страны, пять граждан ФРГ и семь граждан России, отметил Салливан.

В Россию, в свою очередь, отправятся восемь её граждан — из США, Норвегии, Германии, Польши и Словении, заявил он. В число переданных РФ входит ранее осуждённый судом Германии Вадим Красиков.

«Это самый масштабный обмен заключёнными после холодной войны», — подчеркнул Салливан.

Советник президента США поблагодарил Турцию за логистическую поддержку в реализации обмена заключёнными и добавил, что президент Джозеф Байден 1 августа встретится с семьями переданных Вашингтону американцев, а также выступит с обращением к нации.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля словенский телеканал N1 выступил с сообщением, что между Россией, Белоруссией, ФРГ, США и Словенией, а также несколькими другими странами в ближайшее время возможен масштабный обмен заключёнными.

По этим данным, Словения может обменять супругов-россиян Артёма и Анну Дульцевых, которых задержали и осудили за шпионаж. Из Германии в Россию в рамках обмена может вернуться Красиков, а из РФ в США — осуждённые в России за шпионаж американские граждане, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший военный Пол Уилан.

По информации сервиса Flightradar, утром 1 августа самолёт Ан-148-100Е с бортовым номером RA-61 727 вылетел из московского аэропорта Внуково и направился в Калининград, а затем в Мурманск. Указанный борт в декабре 2022 года, по некоторым данным, использовался при обмене россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Также, по данным Flightradar, днём 1 августа из Внуково в сторону Турции направились два самолёта специального лётного отряда «Россия».

Турецкий телеканал NTV днём 1 августа показал кадры обмена заключёнными. В Россию, по данным этого СМИ, направляются 10 человек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль прокомментирует обмен заключёнными, возможно, до конца дня.