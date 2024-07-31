Любляна, 1 августа, 2024, 01:09 — ИА Регнум. Между Россией, Белоруссией, ФРГ, США и Словенией, а также несколькими другими странами в ближайшее время возможен масштабный обмен заключенными. Об этом 31 июля сообщил словенский телеканал N1.

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Отмечается, что Любляна может обменять супругов-россиян Артёма и Анну Дульцевых, которые были задержаны и осуждены за шпионаж.

«Возвращение на родину граждан России станет частью масштабного обмена заключёнными», — подчеркнуло СМИ.

Также предполагается, что в рамках обмена в Россию может вернуться Вадим Красиков из Германии, в то время как российская сторона отправит домой осуждённых за шпионаж американцев: журналиста Эвана Гершковича и бывшего военного Пола Уилана.

Как сообщало ИА Регнум, США продолжают активно работать с Россией по вопросу новых возможных обменов заключёнными. Президент Джо Байден лично уделяет внимание этому вопросу. Об этом 31 июля на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Арестованные в декабре 2022 года в Словении по подозрению в шпионаже супруги оказались российскими гражданами, написала газета The Guardian.

Супружеская пара под видом граждан Аргентины якобы работала на российскую Службу внешней разведки (СВР). Уточняется, что Мария Майер и Людвиг Гиш переехали в Словению вместе с детьми в 2017 году. Журналисты издания отмечают, что женщина открыла в Любляне художественную онлайн-галерею, а мужчина запустил IT-стартап. Со слов соседей, это была обычная семья, их дети говорили по-испански. В декабре 2022 года супружескую пару арестовали, а их детей забрала служба соцопеки.

Силовики провели обыски в офисах. По словам источника знакомого со следствием, среди вещей нашли «огромную» сумму денег.