Москва, 1 августа, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины не смогут заменить пилотов для управления истребителями F-16, которые Запад пообещал передать киевскому режиму. Такое мнение в беседе с ИА Регнум выразил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что первая партия самолётов F-16 прибыла на Украину. При этом, по данным агентства Bloomberg, число поставленных боевых машин невелико.

В свою очередь газета New York Post написала, что Киеву не хватает пилотов, чтобы получить необходимое количество F-16. Баширову задали вопрос, получится ли восполнить возникший дефицит лётчиков. По словам эксперта, это невозможно.

«Это невозможно, потому что взаимодействие пилота с самолётом отражает его связь с наземными службами, с электронной разведкой и своим партнёром, который находится у него на борту», — сказал политолог.

Баширов также напомнил, что для того, чтобы освоить управление F-16, требуется много времени.

«Это достаточно современная машина. На самом деле она старая, но модернизированная… Личное обучение пилота и взаимодействие с этим самолётом занимает очень длительное время», — подчеркнул профессор ВШЭ.

Кроме того, как отметил эксперт, многие не берут во внимание особенности эксплуатации указанных истребителей, а также забывают про сложность технического языка в инструкциях для использования таких самолётов.

«То есть все говорят про технические характеристики F-16, но забывают про очень важную составляющую — их эксплуатации… Все инструкции, которые подготовлены для F-16, на английском языке, и технический английский язык — это непростая история… Там важно понимать, что означает это слово и как оно отражается на управление машиной», — добавил собеседник агентства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби отказался подтверждать данные о передаче Киеву первой партии F-16. Представитель американской администрации также добавил, что пока неизвестно, смогут ли пилоты ВСУ после обучения сразу использовать прибывшие в страну F-16 или процесс займёт ещё некоторые время.

1 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставка киевскому режиму самолётов F-16 не изменит ситуацию в зоне специальной военной операции. Он уточнил, что эти боевые машины самолёты будут сбиваться и уничтожаться Вооружёнными силами РФ, их количество будет постепенно уменьшаться. Кроме того, Песков подчеркнул, что никаких официальных заявлений о получении Киевом этих самолетов не было.