Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 12:38 — ИА Регнум. В результате обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле пострадали восемь человек, в том числе четверо детей, сообщило 1 августа МЧС.

МЧС России

Спасательные работы продолжаются, сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

«В Нижнем Тагиле, по уточнённой информации, пострадали 8 человек, из них 4 ребёнка. На месте работают 170 специалистов и 45 единиц техники», — отметило МЧС.

Как передавало ИА Регнум, обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле произошло утром 1 августа после взрыва, предположительно, газового баллона. Разрушены два подъезда пятиэтажки. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Дом не был аварийным, а его капитальный ремонт был запланирован на 2032 год, сообщал источник ИА Регнум. Для жителей организован временный пункт размещения, проинформировал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

На месте инцидента работают пять бригад скорой помощи. Кроме того, к месту ЧП экстренно направлены два вертолёта (детской и взрослой реанимации), мобильный медицинский комплекс и бригада специалистов.

Под завалами могут находиться люди. По данным оперативных служб, в результате взрыва разрушено около 15 квартир. На территории Дзержинского района Нижнего Тагила после обрушения в жилом доме введён режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело.