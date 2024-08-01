Москва, 1 августа, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать согражданам совет о том, какой VPN следует использовать для просмотра YouTube.

С соответствующей просьбой к Пескову обратились журналисты. Они отметили, что многие жители России жалуются на слишком медленную работу YouTube.

Пресс-секретарь президента ответил, что в его телефоне видеохостинг работает нормально.

По данным профильных сервисов, 1 августа число жалоб жителей России на проблемы в работе видеохостинга YouTube значительно увеличилось. На портале «Сбой.рф» отмечалось, что трудности могут быть временными и что их источником может быть авария или технический сбой.

Работа видеохостинга YouTube в России в скором времени замедлится до 70%, предупреждал 26 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн. Это произойдёт из-за того, что российские дата-центры, сотрудничающие с платформой Google, планируют в ближайшие дни прекратить работу с компанией по «серым» схемам, уточнил он.

YouTube не является нейтральной интернет-платформой, которая ориентируется на интересы своей аудитории, видеохостинг отрабатывает политические установки властей США, заявил 31 июля заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин. Администрация YouTube продолжает игнорировать законные требования Роскомнадзора об удалении экстремистских материалов, добавил он.

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