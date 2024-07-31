Москва, 31 июля, 2024, 12:58 — ИА Регнум. YouTube, как и некоторые другие западные компании, не является нейтральной интернет-платформой, которая ориентируется на интересы своей аудитории, заявил 31 июля заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

Видеохостинг отрабатывает политические установки властей США, отметил Настасьин на брифинге министерства.

«На примере YouTube важно помнить, что мы имеем дело не с нейтральными транснациональными компаниями, ориентированными на интересы аудитории, а с американским эконом-оператором, отрабатывающим политические установки Вашингтона», — сказал заместитель директора департамента.

Настасьин также напомнил, что администрация видеохостинга продолжает игнорировать требования Роскомнадзора об удалении свыше 60 тыс. запрещённых экстремистских материалов, в том числе с призывами к противоправным действиям в отношении граждан России.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн предупредил, что работа видеохостинга YouTube в России в скором времени замедлится до 70%. По словам депутата, это произойдёт из-за того, что российские дата-центры, сотрудничающие с платформой Google, планируют в ближайшие дни прекратить работу с компанией по «серым» схемам.

Пресс-служба Роскомнадзора сообщала, что с 2020 года видеохостинг заблокировал более 200 российских каналов и не отвечает на требования разблокировать их.

26 июля служба отметила, что многочисленные нарушения законодательства РФ, неуважение к России и её гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube и что инструментов «для мотивации компании в такой ситуации» у Роскомнадзора вполне достаточно.