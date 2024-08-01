Дублин, 1 августа, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский продал землю на Украине крупным западным корпорациям, сообщил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в соцсети Х.

LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

Таким образом он прокомментировал новое видео Зеленского о том, что он готовит некие очередные соглашения с союзниками.

«Ты способствовал распродаже украинской земли западным корпорациям. История не будет к тебе благосклонна», — отметил евродепутат.

По его словам, именно глава киевского режима привёл Украину к разрушению и гибели сотни тысяч людей. Уоллес также обвинил его в содействии прокси-конфликту США и НАТО с Россией.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году Служба внешней разведки России (СВР) сообщала, что киевский режим по существу уже приступил к распродаже Украины, отдавая приоритет в этом «бизнес-проекте» Польше.

В СВР тогда отметили, что поступавшая в Службу информация свидетельствовала о постепенной реализации Варшавой «своих далеко идущих планов в отношении Украины». При этом речь шла не только о возможности введения «польских миротворческих сил» в западные районы Украины, но и об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики соседнего государства.

В конце 2022 года Зеленский подписал соглашение с американской финансовой компанией BlackRock о координации инвестиционных усилий по восстановлению Украины. Тогда СМИ сообщали, что Киев щедро платит этой компании за консультации по дорожной карте реконструкции.

Ранее обозреватель газеты Myśl Polska Конрад Ренкас сообщил, что Запад предвидит потерю контроля над Украиной и может превратить её территорию в выжженную землю прежде, чем это произойдёт. По его словам, западные государства под прикрытием риторики об угрозе со стороны России и голоде хотят получить максимальную прибыль от Украины и варварски эксплуатируют её ресурсы, обрекая страну на опустынивание.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что группа иностранных держателей украинских облигаций, включая BlackRock, намерена добиваться от Киева возобновления выплат процентов по долгу уже в 2025 году. Группа компаний, владеющая еврооблигациями Украины на сумму 20 млрд долларов, сформировала комитет и наняла юристов для обсуждения ситуации с Киевом. По их замыслу, Украина, начавшая получать помощь от США на 60,6 млрд долларов, могла бы заключить сделку с возобновлением выплат в обмен на прощение значительной части непогашенного долга.