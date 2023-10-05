Варшава, 5 октября, 2023, 07:50 — ИА Регнум. Потерю контроля над Украиной предвидят западные союзники и намерены превратить территорию этой страны в выжженную землю прежде, чем это произойдёт. Такое заявление сделал 4 октября в своей статье обозреватель газеты Myśl Polska Конрад Ренкас.

Иван Шилов ИА REGNUM Западное влияние на Украину

«Похоже, что, предвидя потерю контроля над Украиной, Запад постарается не оставить на ее территории даже выжженной земли», — предположил Ренкас.

По мнению журналиста, западные страны под прикрытием риторики об угрозе со стороны России и голоде хотят получить максимальную прибыль с украинской территории, варварским образом эксплуатируя её ресурсы и обрекая на опустынивание. В качестве аналогии Ренкас напомнил о выкачивании богатств, включая чернозём, из Украинской ССР немецкими оккупантами в годы Второй мировой войны.

Кроме того, Ренкас пояснил, что «зерновой шантаж» со стороны Украины и стран — участниц зерновой сделки, а также дипломатический конфликт Киева и Варшавы из-за запрета на ввоз украинского зерна в итоге работают на увеличение прибыли тех, кто заинтересован в продолжении конфликта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Украина может лишиться союзников из-за неблагодарности и выпадов главы киевского режима Владимира Зеленского. Главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский указал, что «опрометчивый» торговый спор Киева с Польшей, Венгрией и Словакией стал «самой вопиющей ошибкой» Зеленского.

18 сентября из-за запрета на ввоз украинского зерна Киев подал во Всемирную торговую организацию иски к Варшаве, Будапешту и Братиславе. Перед этим премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил 8 сентября, что украинское зерно нельзя пускать на польские рынки. Он также направил Еврокомиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз в страну украинского зерна и отметил, что если ЕК не продлит меру, власти Польши сделают это сами.