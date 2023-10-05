В Польше рассказали об участи Украины при потере контроля над ней Запада
В Польше указали, что Запад превратит Украину в выжженную землю
Варшава, 5 октября, 2023, 07:50 — ИА Регнум. Потерю контроля над Украиной предвидят западные союзники и намерены превратить территорию этой страны в выжженную землю прежде, чем это произойдёт. Такое заявление сделал 4 октября в своей статье обозреватель газеты Myśl Polska Конрад Ренкас.
«Похоже, что, предвидя потерю контроля над Украиной, Запад постарается не оставить на ее территории даже выжженной земли», — предположил Ренкас.
По мнению журналиста, западные страны под прикрытием риторики об угрозе со стороны России и голоде хотят получить максимальную прибыль с украинской территории, варварским образом эксплуатируя её ресурсы и обрекая на опустынивание. В качестве аналогии Ренкас напомнил о выкачивании богатств, включая чернозём, из Украинской ССР немецкими оккупантами в годы Второй мировой войны.
Кроме того, Ренкас пояснил, что «зерновой шантаж» со стороны Украины и стран — участниц зерновой сделки, а также дипломатический конфликт Киева и Варшавы из-за запрета на ввоз украинского зерна в итоге работают на увеличение прибыли тех, кто заинтересован в продолжении конфликта.
Ранее ИА Регнум сообщало, что Украина может лишиться союзников из-за неблагодарности и выпадов главы киевского режима Владимира Зеленского. Главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский указал, что «опрометчивый» торговый спор Киева с Польшей, Венгрией и Словакией стал «самой вопиющей ошибкой» Зеленского.
18 сентября из-за запрета на ввоз украинского зерна Киев подал во Всемирную торговую организацию иски к Варшаве, Будапешту и Братиславе. Перед этим премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил 8 сентября, что украинское зерно нельзя пускать на польские рынки. Он также направил Еврокомиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз в страну украинского зерна и отметил, что если ЕК не продлит меру, власти Польши сделают это сами.