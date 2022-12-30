Вашингтон, 30 декабря, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Американская финансовая компания BlackRock займётся координацией инвестиционных усилий по восстановлению Украины. Соответствующее соглашение с международной компанией подписал лидер киевского террористического режима Владимир Зеленский. Об этом сообщает The American Conservative (TAC).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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Согласно меморандуму о взаимопонимании BlackRock будет консультировать министерство экономики киевского режима по вопросам экономического восстановления страны.

Отмечается, что платить за услуги компании будет американская сторона. По данным издания, к концу года Киев получит от Вашингтона 13 миллиардов долларов для прямой бюджетной поддержки правительства во избежание дефицита и полного банкротства страны.

В Киеве уже объявили о проведенной видеоконференции Зеленского с главным исполнительным директором BlackRock Ларри Финком. Как указано в сообщении пресс-службе главы киевского режима, стороны «договорились в ближайшей перспективе сосредоточиться на координации усилий всех потенциальных инвесторов и участников восстановления» Украины, направляя «инвестиции в наиболее актуальные и эффективные сектора украинской экономики».

Также сообщается, что в 2023 году на Украину планируется визит части руководителей компании «для выполнения своих консультационных обязанностей». В рамках заключенного соглашения предполагается привлечь в страну государственные и частные инвестиционные проекты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил, что восстановление энергетической инфраструктуры Украины потребует значительных расходов. По словам главы ВБ, предварительная оценка стоимости восстановления Украины составляет около $350 млрд, но она может быть сильно превышена. Глава ВБ уточнил, что в текущем году Киев получил по линии Всемирного банка около $18 млрд, при этом США предоставили основную часть этой суммы.