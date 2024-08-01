Москва, 1 августа, 2024, 10:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил расширить программу мегагрантов за счёт увеличения её финансирования, сообщает пресс-служба Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Правительству и Российскому научному фонду поручено представить предложения по определению механизмов привлечения частных инвестиций для реализации единой программы мегагрантов. С 2025 года дополнительные средства на эту программу будут выделяться из бюджета.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор Российского научного фонда Владимир Беспалов. Результаты должны быть представлены к 1 октября.

Программа мегагрантов направлена на привлечение ведущих учёных и молодых исследователей в российские вузы и научные организации, говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с получателями мегагрантов и ведущими учёными.

Как сообщало ИА Регнум, в июне на встрече с получателями мегагрантов в Дубне Путин заявил, что эта программа, запущенная в 2010 году, дала хорошие результаты. Он уточнил, что программа мегагрантов продолжает развиваться в 345 лабораториях в 39 регионах. Тогда же глава государства сообщил, что финансирование программы будет увеличено, а срок предоставления мегагрантов — продлён до пяти лет.