Дубна, Московская область, 13 июня, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Финансирование программы научных мегагрантов увеличат и продлят срок предоставления до пяти лет. О принятом решении сообщил президент России Владимир Путин на встрече с ведущими отечественными учеными в подмосковной Дубне.

Kremlin.ru

«Приняли решение увеличить финансирование программы мегагрантов до 100 млн рублей в год и продлить её до пяти лет. Этот горизонт ещё можно расширить», — заявил глава государства.

Он не исключил привлечение частного бизнеса для финансирования таких мегагрантов. Президент отметил, что в программу вкладывают деньги крупные компании, которые финансируют прикладные направления. Потом они могут воспользоваться полученными исследованиями, добавил Путин.

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Глава государства отметил, что программа мегагрантов продолжает развиваться в 345 лабораториях в 39 регионах.

Как передавало ИА Регнум, президент 13 июня отметил, что программа научных мегагрантов дала хороший результат. Он напомнил, что финансировать её начали в 2010 году. Путин в Дубне посетил Объединённый институт ядерных исследований. Он осмотрел коллайдер NICA, а также дал старт его пуску. Президент отметил, что этот проект успешно развивается, российские производители справляются с задачами и не допускают сбоев.

На встрече с учёными глава государства также заявил, что наука в России никогда не будет стоять на месте, а государство обеспечит её развитие. Путин добавил, что не сомневается в возобновлении сотрудничества с другими странами в области науки, и подчеркнул открытость России для общения с научным сообществом.