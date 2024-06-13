Дубна, Московская область, 13 июня, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Программа мегагрантов, действующая в России, дала хорошие результаты, заявил 13 июня президент Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов в Объединённом институте ядерных исследований в Дубне.

Михаил Метцель/РИА Новости

«С 2010 года запустили эту работу, и она действительно принесла очень хороший результат», — заявил Путин.

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Как отметил глава государства, программа мегагрантов продолжает развиваться в 345 лабораториях в 39 регионах.

Глава государства также отменил, что Россия открыта для сотрудничества в науке. Результаты этой работы будут полезны и другим странам.

Цель действующей с 2010 года программы мегагрантов — готовить научные кадры мирового уровня. В реализации проектов программы каждый год участвуют порядка двух с половиной тысяч молодых исследователей.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 13 июня, посетив Объединённый институт ядерных исследований в Дубне, осмотрел ускорительный комплекс NICA, после чего дал старт его технологическому пуску.

Глава государства назвал успешным развитие проекта NICA. Успеху способствовало взаимодействие коллег-учёных практически со всего мира.