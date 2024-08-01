Москва, 1 августа, 2024, 08:34 — ИА Регнум. Россия готова взаимодействовать со всеми, кто стремится способствовать урегулированию на Украине с учётом интересов Москвы и текущих реалий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Так, комментируя недавний визит госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина на Украину, Захарова отметила, что его заявления «в целом идут в русле посреднической линии Ватикана».

«По состоянию на сегодняшний день официальных запросов относительно визита в Россию Паролина к нам не поступало», — цитирует её RT.

Дипломат добавила, что диалог с Ватиканом продолжается.

«Наша страна готова к взаимодействию со всеми, кто стремится способствовать мирному урегулированию украинского кризиса с учётом известных интересов России и существующих реалий», — заключила она.

Как передавало ИА Регнум, в июне президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Ранее Захарова заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский променял единство страны на обещание США быть «покорителем» России и зеркальце с порошком. Дипломат отмечала, что восемь лет Россия придумывала способы спасения целостности Украины, предложив формулу Минских договорённостей, согласно которой единство страны обеспечивалось бы вопреки существовавшим внутренним и внешним противоречиям.